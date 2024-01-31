На Украине подписали указ о едином государственном реестре санкций

Закон о его создании был принят еще в июле 2023 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вводится в действие положение о едином государственном реестре санкций. Закон о его создании был принят еще в июле 2023 года.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 29 января 2024 года "Об утверждении положения о государственном реестре санкций". <...> Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в тексте документа, который опубликован на сайте главы государства.

Согласно положению о реестре, в него, помимо прочего, будут вносить информацию об основаниях для применения, отмены или изменения санкций, ограничениях в отношении каждого субъекта их применения, о сроках введения санкций, перечне лиц, в отношении которых они применены. Кроме того, будут внесены сведения для идентификации попавших под санкции субъектов, в том числе наименования юридических лиц и их регистрационные номера, а применительно к физлицам - их имена, даты рождения, налоговые номера и ряд паспортных данных, если власти Украины смогут их определить. При этом персональные данные лиц, против которых Киев ввел санкции, и другая информация, внесенная в реестр, не будут считаться конфиденциальными, поскольку, как утверждается, они распространяются "в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и обеспечения прав человека без согласия таких лиц".

Отмечается, что информация из реестра санкций будет открытой и общедоступной, его будут вести на украинском и английском языках. "Ведение реестра обеспечивает аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины, который является его держателем", - говорится в тексте положения.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ. Для разработки и введения санкций задействовано множество чиновников. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, СНБО Украины принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против РФ.

В апреле 2022 года Верховная рада одобрила законопроект, упрощающий процедуру конфискации активов граждан России, в отношении которых на Украине введены санкции. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил тогда, что на Украине будет национализировано все российское имущество.