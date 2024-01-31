Новый правитель Малайзии принес присягу

Церемония прошла во дворце Истана Негара

БАНГКОК, 31 января. /ТАСС/. Новый верховный глава Малайзии Ибрагим Исмаил принес присягу и взошел на престол в качестве правителя страны. Об этом сообщило агентство The Star.

Глава государства утром прибыл в Куала-Лумпур, его самолет приземлился на авиабазе малайзийских ВВС. Церемония принятия присяги прошла во дворце Истана Негара, резиденции правителя в столице. Как сообщил старший личный секретарь нового правителя, с 31 января официальным титулом монарха будет "Его Величество султан Ибрагим, король Малайзии".

Ибрагим Исмаил был избран новым лидером Малайзии в октябре 2023 года, он сменил предшественника Абдуллу Риайятуддина Аль-Мустафу, который завершил свое правление 30 января 2024 года. Король Малайзии выбирается из числа наследных монархов девяти штатов по принципу ротации и выполняет в основном представительские функции.