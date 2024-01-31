Постпред Ирана при ООН опроверг информацию о контактах с США

Амир Саид Иравани при этом отметил, что "если какая-либо сторона нападет на территорию Ирана, его интересы или сторонников за рубежом, то она столкнется с решительным и жестким ответом"

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани во время брифинга во вторник опроверг информацию о том, что Тегеран и Вашингтон последние два дня обменивались сообщениями о последствиях атаки беспилотника на военную базу западной коалиции на Ближнем Востоке.

"Обмен такими посланиями не происходил. Однако принципиальная политика Исламской Республики Иран заключается в том, что если какая-либо сторона нападет на территорию Ирана, его интересы или сторонников за рубежом, то она столкнется с решительным и жестким ответом", - приводит агентство IRNA в среду слова постпреда.

По информации IRNA, некоторые СМИ 30 января писали о том, что "за последние два дня Вашингтон через посредников направил Тегерану несколько сообщений о своем нежелании развязывать крупномасштабную войну".

30 января газета The Guardian сообщила, что Тегеран через посредников направил Вашингтону послание, согласно которому в случае нападения США непосредственно на территорию Ирана исламская республика нанесет ответный удар по позициям американцев на Ближнем Востоке. В свою очередь Politico информировала, что американский президент Джо Байден распорядился разработать ответные меры после нападения на ВС США на сирийско-иорданской границе, среди возможных мер рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. 29 января в ходе визита в США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за удар на Тегеран, заявив, что "Иран продолжает дестабилизировать регион, что включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать <...> суда в Красном море". Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи раскритиковал эти заявления Столтенберга.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.