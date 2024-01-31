Поставки оружия Украине станут главной темой неформальной встречи министров обороны ЕС

Главы военных ведомств также обсудят в Сахеле и Красном море, рассказала министр обороны Бельгии Людивин Дедондер

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Тема поставок оружия Украине будет главной на неформальной встрече министров обороны Евросоюза, заявила глава военного ведомства Бельгии Людивин Дедондер по прибытии на встречу. Она, однако, не назвала никаких конкретных цифр о ее возможной стоимости, объемах или конкретных сроках.

"Я с удовольствием принимаю сегодня своих коллег для обсуждения поддержки Украины в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Мы также обсудим ситуацию в Сахеле и Красном море", - сказала она.

Лидеры ЕС 1 февраля на саммите в Брюсселе должны в числе прочих тем поддержки Киева обсудить перспективу увеличения на €5 млрд Европейского фонда мира, через который странам ЕС выплачиваются компенсации за поставки оружия и боеприпасов Украине.