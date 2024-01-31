Боррель анонсировал возможное начало миссии ЕС в Красном море 17 февраля

В "Аспидес" примут участие не все страны, уточнил глава внешнеполитической службы Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Военно-морская миссия ЕС в Красном море под названием "Аспидес" должна быть запущена 17 февраля, однако в ней примут участие не все страны Евросоюза. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств ЕС.

"Мы намерены принять решение о миссии ЕС в Красном море. Не все страны примут участие в этой миссии, но, надеюсь, никто не станет ее блокировать. Мы сможем запустить ее уже 17-го числа, но нам нужно принять решение о базировании ее штаба и о командовании. У нас уже есть название миссии - "Аспидес". Это означает защитник, не надо путать с аспидом", - сказал Боррель.

Он отметил, что атаки на гражданские суда в Красном море "подрывают рост в ЕС и способствуют инфляции".

В свою очередь, "хозяйка" встречи - министр обороны Бельгии Людивин Дедондер пообещала, что миссия ЕС в Красном море "не будет носить наступательного характера, она будет оборонительной, направленной на сопровождение и защиту гражданских судов".

После обострения конфликта в секторе Газа йеменское движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

2 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места размещения ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. К прекращению ударов по судам это не привело.