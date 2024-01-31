Боррель отказался комментировать обещания ЕС о 1 млн снарядов Киеву

Глава внешнеполитической службы ЕС и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен ранее были вынуждены признать, что Евросоюз не сможет поставить Украине к марту 1 млн артиллерийских снарядов

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав оборонных ведомств стран Евросоюза отказался отвечать на любые вопросы о прошлогодних обещаниях Брюсселя предоставить Киеву 1 млн снарядов.

"О цифрах я буду говорить только после встречи", - заявил он в ответ на вопросы украинских журналистов о том, получит ли Украина 1 млн снарядов.

В декабре 2023 года Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен были вынуждены признать, что ЕС не сможет выполнить данное год назад обещание поставить Киеву к марту 2024 года 1 млн артиллерийских снарядов. В декабре, по данным службы Борреля, Киев получил от стран ЕС примерно 300 тыс. снарядов и ракет.