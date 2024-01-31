Пять лидеров стран ЕС назвали недостаток боеприпасов "критической проблемой" ВСУ

Главы правительств указали на необходимость "прямо сейчас" передать ВС Украины "боеприпасы, гаубицы, беспилотники и системы ПВО"

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время столкнутся с критической проблемой нехватки артиллерийских боеприпасов. Велик риск, что западные страны не смогут обеспечить потребности Киева в военной помощи, говорится в совместном письме пяти глав правительств стран ЕС, опубликованном британской газетой Financial Times.

"[Киев] вот-вот столкнется с критической проблемой: Украина не обладает необходимыми запасами артиллерийских боеприпасов. [Масштабов] обязательств [Запада] по оказанию военной помощи может не хватить для обеспечения потребностей Украины", - говорится в документе. Письмо подписано канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министрами Марком Рютте (Нидерланды), Метте Фредериксен (Дания), Петром Фиалой (Чехия) и Каей Каллас (Эстония). Они также назвали "трудной правдой" тот факт, что ЕС не удастся сдержать данное Киеву обещание отправить на Украину 1 млн боеприпасов до конца марта 2024 года.

Главы правительств указали на необходимость "прямо сейчас" передать ВСУ "боеприпасы, гаубицы, беспилотники и системы ПВО". Одновременно они признали сложность реализации этой задачи, поскольку "заказы, которые размещаются сегодня, попадут на Украину только через год". В связи с этим лидеры допустили в целях ускорения военных поставок возможность передачи Киеву техники и боеприпасов из уже существующих запасов самих стран ЕС, а также выступили в поддержку идеи о наращивании военного производства в Европе и пригласили "все желающие государства" за пределами сообщества присоединиться к этой инициативе.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.