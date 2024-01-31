СМИ: Израиль может разрешить лидерам ХАМАС покинуть Газу для урегулирования конфликта

По данным Semafor, речь идет, в частности, о лидере движения в секторе Газа Яхье Синваре и руководителе военного крыла ХАМАС Мухаммеде ад-Дейфе

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Представители правительства Израиля в закрытом режиме обсудили план, в рамках которого лидеры радикального палестинского движения ХАМАС смогут покинуть сектор Газа с целью урегулирования конфликта в анклаве. Об этом сообщил портал Semafor со ссылкой на источники.

По словам собеседников портала, Израиль может позволить лидерам ХАМАС укрыться в одной из стран Ближнего Востока: Алжире, Катаре или Саудовской Аравии. Речь идет, в частности, о лидере движения в секторе Газа Яхье Синваре и руководителе военного крыла ХАМАС Мухаммеде ад-Дейфе. Такой "план изгнания", по мнению некоторых израильских чиновников, может стать частью пакета мер по прекращению боевых действий в анклаве и будет включать освобождение всех заложников, сдачу оружия боевиками и создание нового послевоенного руководства Газы.

При этом представители арабских стран, которые обсудили этот план с администрацией президента США Джо Байдена, сомневаются, что руководство палестинского движения согласится "отправиться в изгнание". Некоторые лидеры движения предпочтут погибнуть на поле боя, чем укрыться в третьей арабской стране, отметили арабские источники Semafor. "Эти члены ХАМАС Газу не покинут", - подчеркнул высокопоставленный арабский чиновник.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.