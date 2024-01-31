Хуситы намерены продолжать атаки на корабли США и Великобритании в Красном море

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" заявили, что продолжат наносить удары по военных кораблям США и Великобритании в Красном и Аравийском морях. Об этом говорится в заявлении вооруженных сил мятежников.

"Вооруженные силы Йемена подтверждают, что все военные корабли США и Великобритании в Красном и Аравийском морях, участвующие в агрессии против нашей страны, входят в список наших целей и будут атакованы в рамках законного права защищать нашу страну, наш народ и нашу нацию, а также в подтверждение твердой позиции Йемена в поддержку Палестины", - указывается в заявлении, текст которого опубликован в Telegram-канале движения.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

2 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Мишенями стали места размещения ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников. В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов, основной целью которых были подземные склады хуситов и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.