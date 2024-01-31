Премьер Киргизии примет участие в заседании Межправсовета ЕАЭС и встретится с Мишустиным

В ходе этих встреч будут обсуждаться "актуальные вопросы многопланового сотрудничества" и ход реализации договоренностей по важным направлениям, сообщила пресс-служба киргизского кабмина

БИШКЕК, 31 января. /ТАСС/. Глава кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров примет участие в предстоящем в Алма-Ате 1-2 февраля заседании Евразийского межправительственного совета, в рамках которого встретится с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Об этом сообщила пресс-служба киргизского кабмина.

"1-2 февраля текущего года состоится рабочий визит председателя кабинета министров, руководителя администрации президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова в город Алматы (Казахстан). В рамках визита глава кабинета министров примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и в международном цифровом форуме "Digital Almaty 2024: Индустрия X", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, во время заседания ЕМПС главами правительств стран - участниц Евразийского экономического союза будут рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также "технического регулирования, интегрированной информационной системы союза и другие актуальные темы".

"Кроме того, в рамках визита пройдет ряд двусторонних встреч главы делегации Кыргызской Республики, в том числе с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным и премьер-министром Республики Казахстан Алиханом Смаиловым", - добавили в пресс-службе. В ходе этих встреч будут обсуждаться "актуальные вопросы многопланового сотрудничества" и ход реализации договоренностей "по ряду важных направлений".

В Алма-Ате Жапаров намерен принять участие в пленарной сессии ежегодного цифрового форума Digital Almaty. "В нем ожидается участие видных международных и общественных деятелей, руководителей крупных IT компаний, бизнеса", - подчеркивается в сообщении.