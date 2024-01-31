МИД Ирана объявил об отмене виз с 4 февраля для туристов из 28 стран

Замминистра иностранных дел Алиреза Бигдели отдельно подчеркнул, что гражданам Индии виза не потребуется лишь в случае пересечения границы по воздуху

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Иран с 4 февраля в одностороннем порядке отменяет визовый режим с 28 странами, включая Белоруссию, Катар, Киргизию, Мексику, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Сербию, Узбекистан и Японию. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Алиреза Бигдели в беседе с корреспондентом IRNA.

"Министерство иностранных дел уведомило соответствующие органы об утвержденном кабинетом министров указе об отмене виз для 28 стран", - приводит его слова иранское агентство. Исходя из этого, "гражданам этих 28 стран, которые едут в Иран с туристической целью, с 4 февраля 2024 года виза не нужна", добавил замминистра. Отдельно он отметил ситуацию с Индией и подчеркнул, что для ее граждан виза не потребуется лишь в случае пересечения границы по воздуху.

С 1 августа 2023 года безвизовый групповой туристический обмен был запущен между РФ и Ираном. 21 сентября, как сообщили ТАСС в АО "Кавказ.РФ", первая иранская делегация прибыла в Россию по безвизовому режиму.