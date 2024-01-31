Армия Израиля заявила об уничтожении в Газе более 15 боевиков ХАМАС за сутки

По данным армейской пресс-службы, в ходе крупного рейда задержаны около 10 боевиков радикальной организации "Исламский джихад"

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Израильские военные за минувшие сутки уничтожили в ходе боев в северной части сектора Газа более 15 вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За прошедший день войска Армии обороны Израиля, действующие на севере сектора Газа, убили более 15 террористов ХАМАС во время боев в этом районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, в ходе крупного рейда были задержаны около 10 боевиков радикальной организации "Исламский джихад". По словам военных, радикалы использовали в качестве укрытия здание одной из местных школ. Помимо этого, в том же районе были обнаружены пять готовых к запуску ракет.

В окрестностях лагеря беженцев Аш-Шати на севере сектора израильские военные при поддержке авиации "ликвидировали вооруженных террористов, действовавших рядом с войсками и представлявших непосредственную угрозу войскам", отмечается в сводке. Кроме того, в этом районе израильские войска "обнаружили большое количество оружия, а также документы и военное снаряжение, принадлежащие ХАМАС".

Армия также отчиталась о некоторых результатах боев в центральных и южных районах палестинского анклава. "В центральной части сектора Газа войска Армии обороны Израиля поразили и уничтожили более 10 вооруженных террористов менее чем за час", - отметили военные. В городе Хан-Юнис на юге анклава израильские силы при поддержке авиации уничтожили "вооруженную террористическую ячейку, перемещавшуюся рядом с войсками". В том же районе был нанесен удар по военному объекту, использовавшемуся, по данным армии, отрядами ХАМАС "для организации засад против войск Армии обороны Израиля".