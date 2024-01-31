Глава МВД Польши заявил, что в стране могут объявить досрочные парламентские выборы

Это произойдет, если президент Анджей Дуда не подпишет закон о госбюджете на 2024 год, отметил Марчин Кервиньский

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы могут быть объявлены в Польше. Такое предположение сделал в эфире телеканала Polsat министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

"Сценарий с досрочными выборами возможен", - сказал он, пояснив, что до этого может дойти, если президент Анджей Дуда не подпишет закон о госбюджете на 2024 год, а отправит его на рассмотрение в конституционный суд.

30 января о возможности объявления досрочных выборов в парламент в случае, если президент не подпишет закон о госбюджете, заявил премьер-министр Дональд Туск.

Глава МВД предупредил, что заявление Туска "не является политическим блефом", поскольку премьер-министр - это человек, который "принимает необычные и рискованные решения".

Очередные парламентские выборы прошли в Польше 15 октября 2023 года. Победу на них одержали силы объединенной оппозиции, сформировавшие новое правительство во главе с премьер-министром Туском.