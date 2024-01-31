Защита Имрана Хана обжалует приговор Высокого суда Исламабада

Экс-премьера Пакистана и его жену Бушру Биби приговорили к 14 годам тюремного заключения

ИСЛАМАБАД, 31 января. /ТАСС/. Адвокат лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" Имрана Хана намерен обжаловать вердикт Высокого суда Исламабада, приговорившего экс-премьера к 14 годам тюремного заключения по обвинению в продаже иностранных подарков.

"Мы оспорим такой приговор Высокого суда Исламабада", - приводит слова юриста агентство Reuters. Согласно вердикту, бывшему премьеру запрещено также занимать должности в госучреждениях в течение 10 лет.

Столичный суд приговорил к такому же сроку жену Имрана Хана Бушру Биби по обвинению в причастности к подобным же деяниям. Сразу после вынесения приговора она была арестована.

В августе 2023 года Хан был приговорен другим судом к трем годам тюрьмы за продажу подарков стоимостью более $500 тыс., находящихся в собственности государства и полученных им в качестве главы правительства в 2018-2022 годах.

В октябре 2022 года Избирательная комиссия Пакистана отстранила Хана от участия в выборах и лишила его права занимать государственные должности сроком на пять лет из-за некорректного заполнения декларации о доходах в период исполнения обязанностей премьер-министра. В 2023 году он должен был предстать перед судом по делу о предполагаемом нарушении исламских норм при вступлении в брак с третьей женой Бушрой Биби. Она вышла замуж за Хана за полгода до того, как он был избран главой правительства в августе 2018 года. От предыдущего брака у нее трое взрослых дочерей и два сына.

Всего, по данным СМИ, в отношении политика в различных судебных инстанциях страны возбуждены по меньшей мере 37 уголовных дел. Ему предъявлены обвинения по многим уголовным статьям, в том числе касающимся госизмены, терроризма и богохульства.