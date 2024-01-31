МИД Южной Кореи опроверг сообщение о якобы закрытии консульства во Владивостоке

В представительстве внешнеполитического ведомства РФ во Владивостоке недавнюю публикацию издания "Золотой мост" назвали "на грани сознательной дезинформации"

СЕУЛ, 31 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Республики Корея опровергло сообщение о якобы планируемом закрытии генерального консульства во Владивостоке, сообщает корреспондент ТАСС.

"Это была ложная информация", - заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Издание "Золотой мост" опубликовало материал, согласно которому южнокорейское консульство якобы распродает автомобили в рамках подготовки к прекращению работы. Позднее он был удален.

"Проконсультировались с корейскими коллегами. Вообще неправда… На грани сознательной дезинформации", - прокомментировало ситуацию представительство МИД РФ во Владивостоке в Telegram-канале.