Китай заявил, что не делает различий между Трампом и Байденом

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что власти его страны готовы сотрудничать с любым из них

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Китайские власти не делают различий между бывшим американским лидером Дональдом Трампом и действующим президентом США Джо Байденом и готовы сотрудничать с любым из них. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Независимо от того, кто будет избран следующим президентом Соединенных Штатов, мы надеемся, что американская сторона сможет сотрудничать с Китаем", - сообщил он на брифинге, комментируя возможное избрание Трампа.

Официальный представитель уточнил, что выборы президента - дело самих США. "Китай всегда придерживался принципа невмешательства во внутреннюю политику Соединенных Штатов. Мы не вмешиваемся в выборы, которые проходят в этой стране", - добавил он.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что оптимальное развитие китайско-американских отношений отвечает коренным интересам двух стран и их народов, а также соответствует ожиданиям международного сообщества. Как он отметил, Пекин будет способствовать тому, чтобы взаимодействие с Вашингтоном осуществлялось "в стабильном русле".

"В то же время мы продолжим твердо защищать собственный суверенитет, безопасность и интересы развития", - подытожил китайский дипломат.

В ноябре 2024 года в США пройдут выборы президента. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.