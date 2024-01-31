WP: США приостановили финансирование БАПОР, опираясь на данные Израиля

В документе утверждается, что между агентством и ХАМАС установилась "взаимозависимость", сообщает газета

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. США решили приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) после того, как власти Израиля выступили с утверждением, что некоторые сотрудники организации связаны с радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Как пишет издание, в начале прошлой недели МИД Израиля вызвал генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, представители ведомства предоставили ему данные о возможной причастности 12 сотрудников организации к атакам боевиков ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Израильские дипломаты утверждали, что сотрудники БАПОР были замешаны в том числе в похищении людей и транспортировке оружия. Израиль не предоставил Лаззарини никаких письменных доказательств, но глава организации принял все изложенные сведения на веру. После этого Лаззарини сразу же решил уволить девятерых сотрудников БАПОР, которые предположительно имели связи с ХАМАС.

После встречи в МИД Израиля, пишет издание, Лаззарини отправился в Вашингтон и встретился с представителями администрации США Джо Байдена. В столице США глава БАПОР рассказал о полученных данных и о том, как был вынужден отреагировать. Впоследствии администрация США получила от властей Израиля документ, в котором излагались обвинения в адрес БАПОР. Газета получила копию документа, в котором содержались утверждения, что ХАМАС уже давно пользуется БАПОР для "продвижения террористических атак", а между агентством и движением установилась "взаимозависимость". Через несколько часов после изучения документов Госдепартамент и Совет национальной безопасности при Белом доме решили приостановить финансирование БАПОР.

Свои выводы Израиль сделал на основе анализа перехваченных сообщений и разговоров боевиков, данных о местонахождении телефонов и документов, обнаруженных в секторе Газе, пишет газета. США независимую проверку этих данных не проводили. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал данные властей Израиля "весьма достоверными". При этом Вашингтон настаивает на том, чтобы БАПОР провело тщательное расследование о связях его уже бывших сотрудников с боевиками.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявила, что Вашингтон готов возобновить финансирование БАПОР при условии фундаментальных изменений в работе этой организации. Австралия, Австрия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Румыния, США, Финляндия, Франция, ФРГ, Швеция и Япония объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрений в отношении некоторых сотрудников агентства в связях с радикальным палестинским движением ХАМАС. 29 января агентство Reuters сообщило, что БАПОР будет вынуждено приостановить деятельность, если не получит дальнейшее финансирование.

О БАПОР

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ было учреждено в 1949 году. В его задачи входит предоставление медицинской, социальной, продовольственной помощи и образования проживающим в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане, Сирии 5,9 млн беженцев. В БАПОР работает более 30 тыс. сотрудников. Управляет агентством генеральный комиссар, назначаемый генсеком ООН. С марта 2020 года пост комиссара занимает швейцарец Филипп Лаззарини. Организация финансируется за счет добровольных взносов государств - членов ООН, а также ЕС и международных НПО. Для его полноценной работы необходимо порядка $1,2 млрд в год. В 2022 году организация получила $1,17 млрд. Крупнейшим донором БАПОР являются США (в 2022 году $344 млн). Взнос России в 2022 году - $2 млн.