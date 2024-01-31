МО КНР: ВС Китая и РФ должны играть более важную роль в сохранении стабильности в мире

Глава ведомства Дун Цзюнь отметил, что военные двух стран должны реализовать важный консенсус, достигнутый главами этих стран

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Военные России и Китая должны играть более важную роль в углублении стратегической координации КНР и РФ, а также в поддержании глобальных безопасности и стабильности. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь в ходе разговора по видеосвязи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

"Военные Китая и России должны реализовать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, решительно реагировать на глобальные вызовы, постоянно укреплять стратегическое взаимное доверие, постоянно расширять практическое сотрудничество, вывести отношения между ВС двух стран на более высокий уровень, играть более важную роль в углублении всеобъемлющей стратегической координации Китая и России и поддержании глобальных безопасности и стабильности", - приводит его слова аккаунт китайского оборонного ведомства в WeChat.