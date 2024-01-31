СК Белоруссии предупредил об ответственности за попытки срыва выборов

В ведомстве призвали граждан страны не дать "вовлечь себя в экстремистскую и террористическую деятельность"

МИНСК, 31 января. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) Белоруссии заявил о готовности немедленного реагирования на попытки вмешательства в запланированный на 25 февраля единый день голосования.

"В преддверии единого дня голосования Следственный комитет обращает внимание: все следственные подразделения находятся в постоянной готовности к реагированию на любые попытки сорвать либо вмешаться в избирательный процесс", - говорится в сообщении на сайте следственного ведомства.

Как заявили в СК, "находящиеся в Польше и Литве экстремисты, предпринимающие такие попытки, получат денежные гранты, а склоненные к преступлению жители Беларуси - уголовную ответственность". В СК призвали граждан страны не дать "вовлечь себя в экстремистскую и террористическую деятельность".

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который состоится 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. С 16 января в республике проходит регистрация кандидатов в депутаты всех уровней, с 31 января начнется период агитации, который завершится 24 февраля. Досрочное голосование пройдет с 20 по 24 февраля включительно.