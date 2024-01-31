Катар сообщил, что обсуждение условий сделки ХАМАС и Израиля находится в начальной стадии

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Переговоры по условиям возможной сделки между радикальным палестинским движением ХАМАС и Израилем находятся в начальной стадии. Об этом сообщил премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"На прошлых выходных мы провели встречу. На ней мы обсуждали рамочное предложение, которое может стать отправной точкой для переговоров. Я думаю, что мы достигли согласия с израильтянами, чтобы использовать [это предложение] в качестве отправной точки", - заявил он в интервью телеканалу Fox News.