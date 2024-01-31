Глава МО КНР выразил надежду на развитие сотрудничества армий России и Китая

Как отметил Дун Цзюнь, его встреча с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу "полностью показывает глубокую дружбу между армиями Китая и России, общие чаяния по углублению стратегического взаимодействия, поддержания мира во всем мире, имеет особое значение"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны КНР адмирал Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу заявил, что надеется на развитие сотрудничества между армиями России и Китая.

Как отметил Дун Цзюнь, нынешняя "встреча полностью показывает глубокую дружбу между армиями Китая и России, общие чаяния по углублению стратегического взаимодействия, поддержания мира во всем мире, имеет особое значение". "Надеюсь, что мы с вами рука об руку откроем новую страницу сотрудничества между нашими двумя армиями", - подчеркнул глава МО КНР, обращаясь к Шойгу, и добавил, что у такого взаимодействия "широкая перспектива".

При этом глава военного ведомства Китая поддержал стремление российской стороны эффективно реализовать важные договоренности председателя КНР Си Цзиньпина президента РФ Владимира Путина "совместно продвигать отношения между армиями двух стран на более высокий уровень, повысить их роль в поддержании мира во всем мире и региональной безопасности, стабильности". "Это наша общая ответственность", - подчеркнул Дун Цзюнь. По его оценке, лидеры Китая и России представили "стратегическое планирование по всестороннему сотрудничеству в разных областях и дали важные указания по углублению военного сотрудничества".

"Считаю, - продолжил Дун Цзюнь, - что в такую хаотическую эпоху военные люди нашего поколения несут на себе особую миссию необходимости поддержания глобальной безопасности, стабильности, защиты общих интересов Китая и России, углубления стратегического взаимодействия двух армий".

Китайский министр также назвал российского коллегу "старым другом китайского народа и китайской армии". "Вы внесли большой вклад в продвижение и развитие содружества между китайской и российской армиями, пользуетесь высоким авторитетом в российских вооруженных силах. Я восхищаюсь вашим мужеством, проявленным в быстро меняющейся международной обстановке", - сказал китайский военачальник главе МО РФ.

Переговоры глав военных ведомств двух стран прошли в режиме видео-конференц-связи по инициативе китайской стороны.