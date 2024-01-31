В Чехии заявили о двукратном росте числа кибератак за год

Специалисты зафиксировали 262 инцидента, заявили в Национальном управлении кибернетической безопасности

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Число кибератак на объекты в Чехии возросло в 2023 году почти в два раза по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление кибернетической безопасности республики.

"Национальное управление кибернетической безопасности в 2023 году зафиксировало рекордное число кибернетических инцидентов - всего 262. По сравнению с 2022 годом произошло их увеличение почти вдвое. Причиной является повторяющиеся DDoS-атаки, которые устраивают, главным образом, связанными с Россией группировками хакеров", - говорится в документе.

Речь идет о DDoS-атаках, когда из-за границы на чешские сайты одновременно поступает чрезмерное количество запросов и доступ к интернет-ресурсам прекращается из-за перегруженности серверов. В 2022 году в республике было зафиксировано 146 нападений хакеров.

В 2023 году, как особо отметило Национальное управление кибернетической безопасности, в Чехии были зарегистрированы две чрезвычайно серьезных по степени опасности кибератаки. Одна из них была совершена против "стратегически важной государственной организации, вторая - против субъекта в оборонном секторе".