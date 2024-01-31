Израиль зафиксировал обстрелы со стороны Ливана и нанес удар по его территории

Информации о пострадавших пока нет, заявили в пресс-службе ЦАХАЛ

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 января. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новые обстрелы приграничных районов страны из Ливана и тоже нанесли удар по его территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Этим утром были зафиксированы несколько запусков [снарядов], упавших на открытой местности в районах близ Манары и Юваля на севере Израиля. О пострадавших не сообщалось", - отметили военные.

"Кроме того, некоторое время назад артиллерия Армии обороны Израиля открыла огонь в направлении ряда мест на юге Ливана", - добавили в пресс-службе.