В ФРГ беженцы будут получать пособия на карты без возможности перевести деньги за границу

Премьер-министр федеральной земли Гессен Борис Райн отметил, что мера также поможет снизить бюрократическую нагрузку на муниципальные власти

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Власти германских федеральных земель договорились о поправке к миграционному законодательству - беженцы в будущем будут получать социальные пособия не наличными, а на специальные карты оплаты. Как пишет DPA, таким образом иностранцы будут лишены возможности отправлять эти средства родственникам за границу.

"Каждая федеральная земля сама будет определять, какая сумма будет переводиться на карту, а какая выдаваться прежним способом", - заявил премьер-министр федеральной земли Гессен Борис Райн. "Вводя в обращение такую карту, мы снижаем бюрократическую нагрузку на муниципальные власти, не даем возможности переводить деньги в страны происхождения, а также боремся с нелегальной практикой перевозки мигрантов", - добавил он. Функционировать новые карты начнут с лета.

В среднем на совершеннолетнего беженца в виде денежных средств выделялось около 400 евро в месяц.

В 2023 году заявки на статус беженца в Германии подали около 329 тыс. человек. Это на 50% больше, чем было годом ранее. Наибольшее число заявок было подано гражданами Сирии (104 тыс.), Турции (62 тыс.), Афганистана (53 тыс.).

Осенью 2023 года правительство Германии одобрило ряд мер, которые ужесточают миграционное законодательство и должны сделать страну менее привлекательной для нелегалов. В частности, беженцам нужно будет прожить 36 месяцев в ФРГ, чтобы получить стандартное социальное пособие (на 18 месяцев дольше, чем до сих пор). Сроки рассмотрения заявок на убежище будут сокращены. Планируется также облегчить депортацию тех, чьи заявки не были удовлетворены.