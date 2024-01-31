В Армении заявили, что Баку отказывается от международных встреч с Ереваном и тянет время

Спикер армянского парламента Ален Симонян подчеркнул, что при наличии политической воли не видит причин, которые могли бы помешать заключению мирного договора

ЕРЕВАН, 31 января. /ТАСС/. Азербайджан продолжает отказываться от международных встреч с Арменией для продолжения переговоров по мирному договору и тянет время. Об этом заявил спикер армянского парламента Ален Симонян.

"Азербайджан неоднократно отказывался от встреч, предлагаемых на различных международных площадках, и у меня сложилось впечатление, что Азербайджан уделяет особое время завершению мирного процесса. При наличии политической воли я не вижу причин, которые могли бы помешать заключению мирного договора на основе принципов, заранее согласованных в присутствии [председателя Европейского совета] Шарля Мишеля в июле 2023 года", - сказал он.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что азербайджанская армия не собирается покидать те территории, которые заняла в результате боевых столкновений с армянскими вооруженными силами в 2021 и 2022 годах, а также заявил о необходимости открыть Зангезурский коридор через территорию Армении для связи основной части страны с Нахичеванью. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал данные заявления серьезным ударом по мирному процессу.