Украинский командир призвал простреливать колено при попытке уклониться от мобилизации

Анатолий Стуженко полагает, что надо действовать "только так, иначе не победить"

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мужчинам на Украине, отказавшимся выйти из машины по требованию представителя военкомата, нужно простреливать колено, потому что иначе продолжать мобилизацию не получится. Об этом заявил командир 118-й бригады сил территориальной обороны страны Анатолий Стуженко.

"Куда ни зайдешь, все советуют, как отвечать, когда остановили машину. Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что у нас военных скоро будут ногами пинать. Надо так: не вышел из машины - прострелили колено. Только так. Иначе мы не победим. Жесткая мобилизация", - сказал он. Видео с комментарием Стуженко размещено в Telegram-канале украинского издания "Страна".

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия военкомов нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в военкоматах вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это, в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома.