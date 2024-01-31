СМИ: Чехия откажется от жесткого контроля на наземных границах со Словакией

По словам первого вице-премьера и министра внутренних дел республики Вита Ракушана, более эффективным методом контроля могут стать выборочные проверки въезжающих на территорию страны

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Чехия планирует прекратить осуществление жесткого контроля на наземных границах со Словакией, который был временно восстановлен 4 октября 2023 года из-за нелегальной миграции. Об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz.

"С моей точки зрения, будет более эффективным заменить стабильный контроль [на наземных границах республики со Словакией] выборочными проверками [въезжающих в Чехию]", - приводит он слова первого вице-премьера и министра внутренних дел республики Вита Ракушана. Число нелегальных мигрантов, стремящихся проникнуть в Чехию из Словакии, за последние месяцы сведено к минимуму, отметил министр.

Правительство Чехии на своем заседании в среду, как ожидается, откажется от возможности очередного продления жесткого контроля на границах со Словакией. Он должен быть завершен 2 февраля.

В Чехии в 2023 году были задержаны 4 742 нелегальных мигранта. По сравнению с 2022 годом, это число снизилось более чем на 17 тыс. Республика не является целевой страной для нелегалов. Через ее территорию они пытаются проникнуть в Германию и другие страны Западной Европы.