В Стамбуле заявили, что открывшие стрельбу в церкви пытались изменить внешность

По информации Управления безопасности города, в частности, подозреваемый в убийстве с инициалами Д. Т. сбрил бороду

СТАМБУЛ, 31 января. /ТАСС/. Управление безопасности Стамбула распространило видео и фото открывших стрельбу в местной католической церкви 28 января, в результате которой погиб один человек. По ее данным, скрывшись после нападения, они пытались изменить свою внешность, в частности, подозреваемый в убийстве с инициалами Д. Т. сбрил бороду, чтобы его не смогли узнать, отмечает телеканал Haber Global.

Телекомпания сообщает, что в ходе расследования дела о нападении на церковь полиция обнаружила автомашину без номеров, которую в лесу бросили двое нападавших, выяснила, что они затем пытались скрыться на микроавтобусе, проследив их маршрут по камерам видеонаблюдения. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в мусорном контейнере вещи нападавших, а также разобранное оружие, которое они использовали при нападении. Расследование продолжается.

По данным следствия, на которые ссылается газета Yeni Şafak, стрельбу устроили боевики так называемой таджикской ячейки "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ) запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Задержанные, за исключением трех жителей Турции, являются гражданами Таджикистана.

Следствие располагает данными, что для проведения акции насилия ИГ использовала так называемые спящие ячейки. Нападавшие получили приказ на совершение нападения через соцсети, подконтрольные террористической группировке. Сообщается также, что три месяца назад они арендовали дом в районе Стамбула Гюверджинтепе и работали в одном из кафе. В этом районе также проживали выходцы из Таджикистана, которые были взяты под стражу после акции. Часть из 28 подозреваемых, которые находятся в управлении безопасности Стамбула, планировали нападения на Новый год в стамбульских православных храмах, синагоге и на посольство Ирака. Местная полиция 29 декабря предотвратила теракты, задержав 32 человека, напоминает Yeni Şafak.

Нападение на церковь

Инцидент в католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер произошел 28 января во время воскресной молитвы. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. Глава МВД Турции Али Ерликая позже сообщил о задержании 51 человека по подозрению в причастности к стрельбе. 23 из них будут высланы из Турции. Решение по остальным 28 будет принято по завершении допросов.

Следствие установило, что непосредственные исполнители прибыли к церкви на автомобиле с польскими номерами. Она в течение года не появлялась на дорогах общего пользования в Стамбуле. По данным СМИ, выстрелы совершил выходец из Таджикистана с инициалами Д. Т. (37 лет), который является гражданином РФ. У гражданина Таджикистана с инициалами А. К. (24 года) заклинило оружие.

В консульстве РФ в Стамбуле ранее сообщили ТАСС, что запросили МВД Турции и выясняют информацию о личности задержанного.