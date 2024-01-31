Премьер Катара заявил о готовности нормализовать отношения с Израилем

Но Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани подчеркнул, что необходима четкая перспектива для палестинского народа

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Власти Катара готовы к нормализации отношений с Израилем при условии соблюдения интересов палестинского народа. Об этом сообщил премьер-министр, глава МИД эмирата шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Мы всегда говорим, что если есть четкая перспектива, политический горизонт для палестинского народа, Катар готов. Мы страна мира. Мы не призываем к войнам", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о перспективах нормализации отношений с Израилем. "Мы хотели бы видеть нормальные отношения со всеми <…>, конечно, включая Израиль и палестинское государство, которые мирно живут бок о бок", - отметил он.

"Катар с самых первых дней, начиная с 1990-х годов, после [соглашений в] Осло, был первой страной, которая нормализовала отношения с Израилем, когда была надежда на мир. В 1997 году мы открыли торговые представительства. Катар стал первой страной Персидского залива, в которую публично приехал премьер-министр Израиля", - продолжил премьер и глава МИД. Он уточнил, что после войны в секторе Газа в 2008 году в отношениях между странами "была проблема", однако стороны "продолжали поддерживать те рабочие отношения, которые у них были и которые не прекращались".

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До этого у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

В сентябре 2023 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в интервью Fox News заявил, что королевство "с каждым днем становится ближе" к нормализации отношений с Израилем. В ноябре министр инвестиций королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех отметил, что вопрос нормализации отношений с Израилем по-прежнему находится на повестке дня, несмотря на события в секторе Газа.