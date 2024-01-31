Швеция и Франция подписали декларацию о намерениях в сфере обороны

Декларация о намерениях касается совместного рассмотрения странами потенциальных возможностей сотрудничества в области воздушного наблюдения и противовоздушной обороны

СТОКГОЛЬМ, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны Швеции Пол Йонсон и министр обороны Франции Себастьен Лекорню подписали декларацию о намерениях в сфере обороны на встрече, состоявшейся в связи с государственным визитом президента Франции Эмманюэля Макрона в королевство. Об этом сообщает шведская правительственная канцелярия.

"Швеция и Франция уже давно имеют хорошие двусторонние отношения в сфере обороны, и в последние годы сотрудничество все больше углубляется. Обе страны работают над повышением конкурентоспособности, эффективности и инновационного потенциала в целях укрепления оборонной промышленности, - отмечено в сообщении. - В целях дальнейшего укрепления сотрудничества между странами <...> министр обороны Пол Йонсон и министр обороны Себастьен Лекорню подписали декларацию о намерениях в связи с государственным визитом президента Франции в Стокгольм".

Декларация о намерениях касается совместного рассмотрения странами потенциальных возможностей сотрудничества в области воздушного наблюдения и противовоздушной обороны, отмечено в пресс-релизе.