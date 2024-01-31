СМИ: на границе Азербайджана и Армении проходит встреча комиссий по делимитации

По информации Report, встреча проходит на участке госграницы Иджеван - Газах

БАКУ, 31 января. /ТАСС/. Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы проводят очередную встречу. Об этом сообщило азербайджанское информационное агентство Report.

По его данным, встреча проходит на участке госграницы Иджеван - Газах. Азербайджанскую делегацию возглавляет вице-премьер Шахин Мустафаев, армянскую - вице-премьер Мгер Григорян.

Согласно информации агентства, ожидается, что на встрече Армения передаст азербайджанской стороне карты минных полей в трех районах. Кроме того, планируется обсуждение вопросов ускорения работы над мирным соглашением.

Предыдущая встреча комиссий состоялась 30 ноября прошлого года.