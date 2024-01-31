В Ереване подтвердили, что на границе с Азербайджаном началась встреча вице-премьеров

В последний раз стороны встречались 30 ноября на том же участке армяно-азербайджанской границы

ЕРЕВАН, 31 января. /ТАСС/. Встреча вице-премьера Армении Мгера Григоряна со своим азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым началась на границе двух стран. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Григоряна.

"Встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана началась на границе", - отметили в пресс-службе.

В последний раз стороны встречались 30 ноября на том же участке армяно-азербайджанской границы. Армения и Азербайджан ведут переговоры о заключении мирного договора. Одним из серьезных препятствий стал вопрос демаркации общего участка границы. В Ереване настаивают, что политической основой делимитации границы между странами должна быть Алма-Атинская декларация от 1991 года. Согласно позиции армянских властей, при этом следует использовать карты Генштаба ВС СССР 1974-1990 годов.