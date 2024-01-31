Украинцы начали подавать иски в ЕСПЧ на запрет выехать из страны

Истцы ранее пытались оспорить запрет в украинских судах, однако им отказали

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начали поступать иски к правительству Украины из-за отказа в пропуске через границу для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Это следует из опубликованных на сайте архива организации заявлений от украинских граждан.

"Андрей Кузьменко 15 мая 2022 года пытался покинуть территорию Украины в мае 2022 года. Он предъявил пограничнику загранпаспорт и военный билет с отметкой об исключении из воинского учета как лицо, имеющее судимость. Пограничная служба не разрешила заявителю пересечь границу, сославшись на то, что он не предоставил документы, подтверждающие наличие у него законных оснований покинуть страну", - говорится на сайте электронного архива ЕСПЧ.

Истец попытался оспорить запрет в судебном порядке, однако процесс рассмотрения так и не завершился. Кузьменко попытался выехать еще раз и вновь получил отказ, после чего обратился в Черновицкий административный суд. Там он заявил, что "ни один из законов не содержал запрета на выезд мужчин из страны и что установление любого подобного запрета посредством подзаконных актов противоречит Конституции". Суд отклонил этот иск, после чего украинец обратился в ЕСПЧ.

"Кирилл Дорондов, студент польского вуза, 14 октября 2022 года предпринял попытку выехать из Украины в Польшу на учебу. <...> Пограничная служба не разрешила заявителю пересечь границу, сославшись на то, что он не предоставил документы, подтверждающие наличие у него законных оснований покинуть страну", - сообщается на сайте архива ЕСПЧ. При этом Дорондов "предъявил пограничнику загранпаспорт, документы, подтверждающие, что он является студентом, а также копию письменного заявления, направленного в военкомат с просьбой об отсрочке от военной службы".

Украинец обратился в местные судебные инстанции. Суды не отменили запрет погранслужбы, хотя и признали его право на отсрочку и тот факт что он, являясь студентом, не подлежит мобилизации.

Еще один иск поступил от Олега Кониченко, который пытался выехать из Украины 3 марта 2022 года вместе с двухлетним сыном. В выезде ему было отказано.

"26 мая 022 года заявитель попытался покинуть страну во второй раз. <...> Госпогранслужба Украины отказала в пересечении границы из-за того, что у него не было оснований для выезда", - сообщают в ЕСПЧ. При этом Кониченко предоставил документы, что находится в разводе с женой, а его сын живет с ним.

В поданном затем исковом заявлении Кониченко заявил, что указ президента и постановления правительства не могут ограничивать конституционные права граждан, в том числе на выезд из страны. Одновременно он снова попытался добиться отмена на запрет покинуть Украину, собрав еще дополнительные документы, однако все украинские суды заявителю отказали, и он обратился в ЕСПЧ.