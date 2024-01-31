Еврокомиссия предложила продлить на год отмену таможенных пошлин для Украины

БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила продлить отмену таможенных пошлин для продуктов с Украины на еще один год, до июня 2025 года, хотя признала существование неблагоприятного влияния на экономику стран Евросоюза. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Сегодня Еврокомиссия предложила продлить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС. Это делается в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказал он.

При этом Схинас заявил, что Еврокомиссия признает неблагоприятное влияние отмены пошлин на экономику ряда стран ЕС. "Мы в курсе, что это может иметь неблагоприятный эффект в некоторых странах", - добавил замглавы ЕК.