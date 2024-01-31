Тайвань зафиксировал приближение к острову 22 летательных аппаратов КНР

По информации МО острова, 11 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива

ГОНКОНГ, 31 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 22 летательных аппаратов КНР. Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

"Сегодня в 12:48 по местному времени (07:48 мск - прим. ТАСС) было обнаружено 22 летательных аппарата КНР, среди которых, в частности, истребители J-10, самолеты Y-8, а также беспилотные летательные аппараты", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Как утверждается, 11 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в центральной, северной и юго-западной частях острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.