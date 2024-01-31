В Пакистане заявили, что совместные усилия с РФ в ШОС опираются на прочное сотрудничество

Как отметил национальный координатор от страны при ШОС Хан Алтамаш Вазир, члены организации общаются в разных форматах - это дает пакистанскому руководству возможность поддерживать диверсифицированные контакты с лидерами других стран

ПЕКИН, 31 января. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Россия и Пакистан координируют друг с другом взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на основе прочного партнерства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил национальный координатор от Пакистана при ШОС Хан Алтамаш Вазир.

"Россию и Пакистан связывают прочные отношения сотрудничества, в этом же духе мы проводим консультации и в формате ШОС. Мы взаимодействуем, чтобы лучше понимать друг друга", - заявил он.

Как отметил дипломат, члены ШОС общаются в разных форматах - это дает руководству Пакистана возможность поддерживать диверсифицированные контакты с лидерами других стран. "Импульс от консультаций на площадке организации очень важен, хоть он и отличается от того, что мы получаем от двусторонних встреч, - пояснил Хан Алтамаш Вазир. - ШОС дает нам возможность обсуждать вопросы в более выгодном формате, чем если бы это произошло на официальном уровне".

По его словам, организация предоставляет хорошие возможности всем государствам-членам. "Каждая из заинтересованных сторон выносит на обсуждение собственные тезисы и имеет возможность в кулуарах обсудить их, поговорить по душам, - добавил координатор. - У ШОС с самого начала хорошие принципы, которые позволяют избежать двусторонних проблем. <...> Думаю, что двусторонний формат лишь отнимет время и в итоге ничего не будет решено".

Он напомнил, что цели организации, "четко и просто" прописанные в ее хартии, заключаются в укреплении сотрудничества. "Речь идет о разных направлениях - об экономике, обороне. Все стороны, все страны-участницы успешно следуют им", - подытожил Хан Алтамаш Вазир.

Российско-пакистанское сотрудничество

Как сообщил ранее ТАСС посол РФ в Пакистане Альберт Хорев, Москва и Исламабад имеют схожие позиции практически по всем направлениям взаимодействия на площадке ШОС. Он напомнил, что в этом году Исламабад впервые примет на себя председательство в Совете глав правительств государств - членов организации.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. Сначала в ее состав входили шесть стран - Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан, в 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан.