У Вильнюса нет информации о задержанном в РФ гражданине Литвы

По информации СМИ, литовского гражданина задержали на эстонско-российской границе

ВИЛЬНЮС, 31 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Литвы не располагает какой-либо официальной информацией о задержанном в РФ литовском гражданине. Об этом сообщило агентство BNS со ссылкой на полученный комментарий внешнеполитического ведомства балтийской республики.

"В МИД не поступило никакой информации о задержанном гражданине Литвы", - говорится в сообщении.

Согласно публикациям СМИ, литовский гражданин был задержан на эстонско-российской границе. Российские должностные лица якобы обнаружили его в грузовом вагоне поезда.