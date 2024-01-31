МИД Турции заявил, что будет неукоснительно соблюдать Конвенцию Монтрё

О пересмотре документа не может быть речи, сказал министр Хакан Фидан

БУХАРЕСТ, 31 января. /ТАСС/. Турция будет как прежде неукоснительно соблюдать Конвенцию Монтрё, регулирующую судоходство в черноморских проливах. Ни на какие послабления в этом вопросе она не пойдет, сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Бухаресте после переговоров со своей румынской коллегой Луминицей Одобеску. Трансляция велась на сайте МИД Турции.

"Мы продолжаем и будем дальше неукоснительно соблюдать в полном объеме Конвенцию Монтрё. Я уже говорил вчера в Софии, повторю сегодня: ни о каком ее пересмотре не может быть речи, даже думать об обратном не стоит", - сказал глава турецкого МИД.

Турция ранее заявляла, что строго соблюдает Конвенцию Монтрё, подписанную в 1936 году, и на основе ее 19-й статьи с началом СВО закрыла зону проливов (Босфор и Дарданеллы) для прохода военных кораблей стран - участниц конфликта и неприбрежных стран, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря. В Анкаре подчеркивают, что продолжают усилия по соблюдению принципа "региональной ответственности" в Черном море, чтобы не нарушать сложившихся в нем балансов.

Конвенция Монтрё была подписана 20 июля 1936 года и вступила в силу 9 ноября того же года. Она закрепила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, передав ей функции по наблюдению и контролю за проходами судов через проливы. При этом конвенция регулирует именно проход военных кораблей, для гражданских судов всех стран сохранена свобода прохода через проливы как в мирное, так и в военное время.