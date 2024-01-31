СМИ: два высокопоставленных польских генерала закончили военную службу

По информации onet.pl, речь идет о начальнике генерального штаба Раймунде Анджейчаке и оперативном командующем вооруженными силами Томаше Пиотровском

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Два высокопоставленных польских генерала завершили в среду военную службу и расстались с армией. Об этом сообщает интернет-портал onet.pl. По данным портала, речь идет о начальнике генерального штаба Раймунде Анджейчаке и оперативном командующем вооруженными силами Томаше Пиотровском.

"Оба генерала в октябре 2023 года подали в отставку с занимаемых постов", но в соответствии с правилами перед окончательным уходом с военной службы "должен был пройти еще период [времени], когда они оставались в распоряжении вооруженных сил", указывает onet.pl.

В понедельник торжественная церемония прощания с двумя генералами прошла в генеральном штабе при участии нового министра национальной обороны Владислава Косиняк-Камыша.

В сентябре генерал Анджейчак подверг критике блок НАТО за его недостаточную помощь Украине и предложил начать патрулирование границ альянса самолетами с ядерным оружием на борту.