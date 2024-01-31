Компартия Китая рассмотрела доклад о реализации идей Си Цзиньпина

Речь идет об идеях о социализме с китайской спецификой в новую эпоху

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Политбюро Центрального комитета (ПБ ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК) на заседании рассмотрело доклад о теоретических исследованиях, посвященных идеям председателя КНР Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху. Об этом сообщил телеканал CGTN.

"На встрече был рассмотрен краткий отчет о программе теоретических исследований партии, посвященной идеям Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, рекомендации по развитию достижений программы теоретических исследований и положения КПК, касающихся дисциплинарной проверки", - говорится в сообщении.

ПБ ЦК КПК также рассмотрело доклады о работе Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент), Госсовета, Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры.

На мероприятии председательствовал генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Как передает агентство Синьхуа, в ходе заседания было подчеркнуто, что на 2024 год приходится 75-я годовщина основания КНР, это также "критический год" для достижения целей и задач 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития страны. "Постоянный комитет ВСНП, Госсовет, Всекитайский комитет НПКСК, Верховный народный суд и партийные группы Верховной народной прокуратуры должны руководствоваться идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, придерживаться высшего политического принципа централизованного и единого руководства ЦК КПК и уделять пристальное внимание продвижению политики модернизации в китайском стиле", - излагает агентство информационное сообщение о заседании Политбюро ЦК КПК.

В Политбюро ЦК КПК входят члены высшего руководства правящей партии, государства и правительства Китая, а также руководители нескольких регионов и ведомств.