В Молдавии считают, что выход из договора о безвизе в СНГ не навредит гражданам

По словам главы МИД Михая Попшоя, договор устарел и ранее его расторгло большинство подписантов

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Планирующейся выход Молдавии из соглашения о безвизовом пересечении границ в рамках СНГ не повлияет на граждан республики, так как это соглашение дублируется двусторонними договорами почти со всеми членами Содружества. Об этом сообщил глава МИД Молдавии Михай Попшой молдавскому порталу Newsmaker.

По его словам, этот договор устарел и ранее его расторгло большинство подписантов. Попшой уточнил, что у Молдавии есть двусторонние соглашения о безвизовом режиме практически со всеми членами СНГ. Исключение составляют только Таджикистан и Кыргызстан, с которыми МИД Молдавии ведет переговоры о безвизовом режиме, уточнил министр.

Расторжение договора о визах рассматривалось на заседании парламентской комиссии по внешней политике. Ранее в правительстве Молдавии сообщили ТАСС, что всего будет денонсировано свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. Там объяснили, что эти договоры устарели и больше не несут никакой ценности для граждан Молдавии. Правительство республики уже завершило процедуры по выходу из более 55 соглашений, а исполнительный секретариат СНГ к этому времени подтвердил прекращение правового действия 36 из них.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и ни разу не участвовала в саммитах организации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть СНГ, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве.