Глава кабмина Киргизии обсудил с делегацией РФ перспективы развития торговли

Участники встречи также детально рассмотрели перспективы взаимодействия в сфере обрабатывающей промышленности, переработки редких и важных металлов, а также строительство индустриального парка

БИШКЕК, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров во время встречи в Бишкеке обсудил с делегацией из России во главе с заместителем министра промышленности и торговли Алексеем Беспрозванных перспективы развития торгово-промышленных связей между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба киргизского правительства.

"На встрече стороны подробно обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в сфере торговли", - говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечает пресс-служба, участники встречи детально рассмотрели перспективы взаимодействия в сфере обрабатывающей промышленности, переработки редких и важных металлов, а также строительство индустриального парка.

Профильные специалисты в составе делегации РФ уже провели переговоры с представителями государственных органов Киргизии, работающими в этих сферах, как подчеркивается в сообщении.