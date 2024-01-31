В шиитском движении "Хезболлах ан-Нуджаба" заявили, что ведут войну с США

Член политического совета организации Фирас аль-Яссер заявил, что если придется расширить конфликт за пределы Ирака, это будет сделано

МАДРИД, 31 января. /ТАСС/. Проиранское шиитское движение "Хезболлах ан-Нуджаба" в настоящий момент ведет открытую войну с США. Такое мнение выразил член политического совета организации Фирас аль-Яссер в беседе с испанской газета El Mundo.

"Мы ожидаем нападения на лидеров или базы сопротивления, но предупреждаем: если они начнут войну, это будет ощущаться во всем регионе, - отметил он. - Если нам придется расширить конфликт за пределы Ирака, мы сделаем это. Мы находимся в открытой войне с США".

В свою очередь представитель йеменского мятежного движение "Ансар Аллах" (хуситы) Мухаммад аль-Кабали заявил изданию, что регион "находится на грани взрыва" по вине США. "Они решили, что мы их враги, мы не хотели ими быть, - отметил он. - Они стремятся дестабилизировать весь регион. США хотят, чтобы весь регион сгорел в большом пожаре, но они проиграют эту войну".

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. 29 января в ходе визита в США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за удар на Тегеран, заявив, что "Иран продолжает дестабилизировать регион, что включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать <...> суда в Красном море". Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи раскритиковал эти заявления Столтенберга.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года участились нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Сирии и Ираке, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.