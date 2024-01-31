Полиция задержала 15 протестующих фермеров на подходе к главному рынку Парижа

В настоящий момент в протестных действиях участвуют около 10 тыс. аграриев, которые блокируют автодороги в сотне коммун

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Французские полицейские задержали 15 аграриев на подступах к крупнейшему в ЕС продовольственному рынку Рюнжи, расположенному недалеко от Парижа. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

По его данным, "15 человек были задержаны, когда попытались заблокировать дорогу к рынку".

По данным МВД, в настоящий момент в протестных действиях участвуют около 10 тыс. аграриев, которые блокируют автодороги в сотне коммун. 26 января акции по всей стране собрали около 17,5 тыс. фермеров.

Массовые демонстрации аграриев проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, и за менее жесткое регулирование сельского хозяйства. В знак протеста фермеры при помощи тракторов блокируют автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

По данным телеканала BFMTV, по состоянию на вечер 30 января по всей Франции проходило порядка 122 протестных акций с участием фермеров.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен пообещал, что полиция не будет вмешиваться в акции фермеров до тех пор, пока они не попытаются въехать на тракторах в Париж, заблокировать аэропорты или продовольственный рынок Рюнжи.