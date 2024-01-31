31 января, 11:56

Командующий КСИР заявил, что Иран не боится войны и не оставит угрозы США без ответа

По словам Хосейна Салами, "враги развязали против народа Ирана экономическую и психологическую войну"

ДУБАЙ, 31 января. /ТАСС/. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Хосейн Салами заявил, что противники Ирана развязали против него войну, однако Тегеран ее не боится и не оставит без ответа угрозы США.

"Враги развязали против народа Ирана экономическую и психологическую войну и [угрожают] его безопасности. Сегодня в выступлениях американских официальных лиц мы слышим угрозы. Вы знаете, что мы не оставим ни одну угрозу без ответа", - цитирует генерала агентство Tasnim.

27 января в результате атаки беспилотника на военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе погибли 3 американских военнослужащих, 40 получили ранения. 29 января в ходе визита в США генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за удар на Тегеран, заявив, что "Иран продолжает дестабилизировать регион, что включает поддержку террористов, которые продолжают атаковать <...> суда в Красном море". Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи раскритиковал эти заявления Столтенберга.

30 января президент США Джо Байден заявил, что определился с ответными шагами на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что среди разработанных по распоряжению Байдена встречных мер, которые, скорее всего, примут в течение пары дней, рассматривается удар по иранским военнослужащим в Ираке и Сирии. Согласно информации телекомпании ABC, американский лидер не считает необходимым наносить прямой удар по территории Ирана, так как разрастание конфликта на Ближнем Востоке может омрачить его перспективы на переизбрание президентом США. 

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