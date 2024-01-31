В Мьянме на полгода продлили режим чрезвычайного положения

Непрерывно действующий с февраля 2021 года режим ЧП последний раз продлевался в июле 2023 года

БАНГКОК, 31 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения в Мьянме в очередной раз продлен на полгода. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, руководство страны на заседании в столице Нейпьидо одобрило продление режима ЧП до 31 июля 2024 года на фоне продолжающихся вооруженных столкновений в стране. Непрерывно действующий в Мьянме с февраля 2021 года режим ЧП последний раз продлевался в июле 2023 года.

Военные Мьянмы сместили гражданское правительство 1 февраля 2021 года на основании статьи конституции, согласно которой армия является ее основным гарантом. Они заявили о масштабных фальсификациях в пользу Национальной лиги за демократию на парламентских выборах в ноябре 2020 года. По данным правозащитников, за последние два года в Мьянме в результате столкновений погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны.