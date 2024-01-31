Глава спецназа КСИР убедил лидеров иракских формирований снизить напряженность в регионе

По данным Shafaq News, Исмаил Каани посетил Багдад с необъявленным визитом и встретился с лидерами вооруженных формирований, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака"

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Исмаил Каани провел в Багдаде переговоры с командирами иракских шиитских формирований и убедил их снизить градус напряженности в регионе. С таким утверждением выступил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник.

По его данным, Каани посетил столицу Ирака с необъявленным визитом два дня назад и встретился с лидерами вооруженных формирований, входящих в движение "Исламское сопротивление Ирака". Главной темой переговоров стала деэскалация конфликта с США в свете последней атаки на военную базу западной коалиции на сирийско-иорданской границе. Другие подробности визита Каани портал не привел.

Во вторник радикальная группировка "Катаиб Хезболлах", являющаяся частью "Исламского сопротивления Ирака", объявила о приостановке своих военных операций против американских объектов и уходе во временную оборону, чтобы не подводить правительство в Багдаде. 27 января беспилотник атаковал военную базу западной коалиции в районе Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, в результате чего 3 американских военнослужащих погибли, еще 40 получили ранения. В Пентагоне считают, что именно сторонники "Катаиб Хезболлах" могут быть причастны к этому нападению.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в октябре прошлого года участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в Ираке и Сирии, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.