В США заявили об изучении опыта кризисов на Ближнем Востоке и Украине для помощи Тайваню

Конгрессмен Майк Галлахер отметил, что содействие острову является одним из приоритетов американского правительства

ГОНКОНГ, 31 января. /ТАСС/. Власти США внимательно изучают опыт конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке в контексте оказания помощи Тайваню. Об этом заявил председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер.

Как сообщило Центральное информационное агентство Тайваня, Галлахер (республиканец от штата Висконсин) пообщался с журналистами в Вашингтоне после слушаний в специальном комитете Палаты представителей Конгресса по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая. Он подчеркнул, что оказания помощи Тайваню по-прежнему является одним из приоритетов правительства США. Галлахер указал, что опыт ситуации на Украине и текущего кризиса на Ближнем Востоке может быть применен в Индо-Тихоокеанском регионе в контексте предотвращения конфликта между материковым Китаем и Тайванем. Он отметил, что США не стремятся к войне с КНР и сосредоточат свои усилия на сдерживании. "Мы просто не можем позволить себе этого", - приводит его слова агентство.

По словам Галлахера, если США сосредоточат все свое внимание только на Ближнем Востоке и ситуация в Тихоокеанском регионе перестанет быть их приоритетом, то в этом регионе может разразиться новый конфликт.

Как отмечает агентство, на слушания в специальном комитете был приглашен бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ, занимал эту должность с 2017 по 2018 год) в администрации экс-президента США Дональда Трампа, бывший госсекретарь США (2018-2021 годы) Майк Помпео. В ходе своего выступления он отметил, что Тайвань поставляет на экспорт важные для мировой экономики товары. Помпео указал, что в случае блокады острова, серьезные негативные последствия на себе испытают не только США, но и Австралия, Вьетнам, Филиппины и Япония, а также другие страны.

Кроме того, в слушаниях принял участие Леон Панетта, занимавший в администрации экс-президента США Барака Обамы должность директора ЦРУ (2009-2011) и главы Пентагона (2011-2013). Он подчеркнул, что для предотвращения конфликта в Тайваньском проливе Вашингтон должен не только поставлять Тайваню вооружения и заниматься подготовкой вооруженных сил острова, но и создать видимое присутствие ВМС США и других сил в регионе. Панетта также указал, что если США возьмут на себя обязательство защищать Тайвань, то эти слова не должны остаться просто риторикой, а остров должен получить всю необходимую помощь, так как именно возможную реакцию США пытаются просчитать в Пекине.

Статус Тайваня

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.