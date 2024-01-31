Аналитик сравнила возможное возвращение Трампа с подготовкой к буре

Президент "Германского фонда Маршалла" Хезер Конли отметила, что в обществе есть много страхов по этому поводу

МАДРИД, 31 января. /ТАСС/. Европа должна готовиться к возможному возвращению экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом, как к буре. Такое мнение озвучила президент американского аналитического центра "Германский фонд Маршалла" Хезер Конли.

Она призвала европейские страны подготовиться в возможности победы Трампа на намеченных на ноябрь 2024 года выборах. "Я знаю, что будет очень сложно, потому что есть много страхов, - добавила аналитик в интервью испанской газете El Pais. - Это как подготовка к буре. Мы должны сделать все возможное". В частности, как считает Конли, Европа должна увеличить расходы на оборону и постараться стать самодостаточной в вопросах безопасности.

Эксперт заявила, что сейчас среди западных стран чувствуется "усталость в поддержке Киева". Что касается ближневосточного конфликта, Конли считает, что "решение придет только с новым поколением лидеров, как в Израиле, так и в Палестине", у которых есть "смелость продемонстрировать новое видение".