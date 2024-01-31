В НАТО признали, что учения "Стойкий защитник" направлены на "сдерживание РФ"

Участие в них примут 31 страна альянса и Швеция

ЕРЕВАН, 31 января. /ТАСС/. Крупнейшие с окончания холодной войны учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник - 2024"), которые начнутся в феврале, направлены на сдерживание России, которую альянс считает "угрозой". С таким утверждением выступил спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина в интервью агентству Armenpress.

По его словам, решение о проведении учений, в которых примут участие около 90 000 военнослужащих, во многом связано со "способностью сдерживания" и их "посыл ясен". "Мы хотим сдержать, в частности, Россию, которую считаем угрозой", - сказал Коломина.

Он отметил, что Турция, которая "абсолютно привержена усилиям [НАТО] по защите и сдерживанию", будет участвовать в учениях, несмотря на свою особую политику в отношении России. "Она вкладывает в предпринимаемые нами усилия столько же, сколько и любой другой союзник. Она будет частью этих больших учений, как и всех больших учениях, которые мы проводили в прошлом", - отметил Коломина.

Ранее о том, что крупнейшие учения НАТО направлены на сдерживание возможных противников, сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Конкретно о России он не говорил. Альянс в своем объявлении о проведении учений также не упоминал РФ.

Учения НАТО Steadfast Defender 2024 пройдут с февраля по май 2024 года в Европе. Участие в них примут 31 страна альянса и Швеция.